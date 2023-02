Continúa proceso contra el alcalde de El Rodeo, San Marcos, Chrystian Escobar

El proceso de antejuicio solicitado contra el alcalde de El Rodeo, San Marcos Chrystian Escobar, ha sido asignado a una sala de apelaciones para que continúe el proceso y sean estos quienes decidan si se debe o no retirar la inmunidad.

Los magistrados de la Corte Suprema de justicia han asignado a la Sala Regional Mixta de San Marcos para que sean estos los que conozcan la solicitud de antejuicio planteada en contra del alcalde de El Rodeo, San Marcos Chrystian Escobar, quien es solicitado por Estados Unidos en Extradición por la supuesta comisión de actos de narcotráfico en este país.



Según se establece en la ley, es la Sala la que deberá decidir si retira o no la inmunidad del jefe edil, por lo que se espera que en los próximos días los magistrados indiquen si se da o no trámite a la solicitud, y de continuar con el proceso nombrar un juez pesquisidor que conozca el proceso.



Escobar es solicitado en extradición junto al alcalde de Cuilapa, Santa Rosa Esvin Marroquín y los diputados José Ubico y Freddy Salazar.



De estas cuatro peticiones, únicamente queda pendiente el proceso contra Marroquín, pues de momento dicha solicitud no ha sido trasladada a la Corte Suprema de Justicia debido a que la defensa de este ha presentado una serie de recursos que ha impedido que el proceso de notificación continúe su trámite para que así el pleno asigne una sala que conozca la petición formulada por el Ministerio Público.

Redacción: Sergio Osegueda