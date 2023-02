Autoridades recomiendan formas de prevención ante la influenza aviar

Autoridades recomiendan si encuentra a un ave muerta o enferma reportarla para prevenir la influenza aviar.

Según autoridades de la salud hasta el momento no se ha reportado contagios de la influenza aviar en humanos en Guatemala, sin embargo explicó que esta enfermedad es muy parecida a otras influenzas y para determinar su diagnóstico es la historia clínica previa al haber tenido contactos con aves enfermas.

Resaltan que es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves, puede clasificarse como baja patogenicidad o altamente patógena, presentado diferentes síntomas en las aves infectadas.

El virus de la influenza aviar de baja patogenicidad puede causar una enfermedad leve, que puede pasar desapercibida o sin la presencia de síntomas.

También detallaron que las personas que tienen contacto con aves de traspatio, lavarse las manos antes y después de su manipulación y alimentación.

Autoridades recomiendan a la población que si encuentra algún ave enferma o muerta reportarla de inmediato a los siguientes números.

3238-3070

2743-5211

Asimismo recomiendan que ante cualquier caso de algún ave enferma o muerta:

-No debe acercarse

-No debe trasladarla

-No debe manipularla

Redacción: Roxana de León