CSJ no torga amparos provisionales solicitados por MLP, Todos y Cabal

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han decidido no otorgar los amparos provisionales solicitados por tres agrupaciones políticas que impugnaban decisiones del Tribunal Supremo Electoral en contra de la inscripción o no de candidatos.



El primero de estos fue el solicitado por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos que buscaba dar marcha atrás a la decisión del tribunal de no inscribir a su binomio presidencial conformado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, por lo que siguen quedando fuera de la contienda hasta el momento.



El segundo, solicitado por el partido político Cabal quien buscaba dejar sin efecto la decisión del Tribunal de rechazar el recurso de nulidad contra la inscripción de Zury Ríos como candidata a la presidencia por parte de la coalición Valor-Unionista.



Y el tercero, solicitado por el partido político Todos, que busca anular la decisión del Tribunal de rechazar el recurso de nulidad contra la inscripción de Romeo Guerra como candidato a la vicepresidencia por parte del partido Unidad Nacional de la Esperanza.



Con esta decisión, aún se espera que el pleno de magistrados haga un último análisis antes de tomar una decisión en definitiva, sin embargo no se descarta que las agrupaciones presenten recursos ante la Corte de Constitucionalidad.



Por Sergio Osegueda

