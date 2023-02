Mingob asegura que “no hay motivo” para retirar inmunidad a Ministro

La Corte suprema de Justicia ha dado trámite a una solicitud de antejuicio en contra del ministro de gobernación, David Napoleón Barrientos, por una denuncia de desobediencia a ordenes judiciales interpuesta en su contra.

Según se ha dado a conocer, la denuncia fue interpuesta por Manuel de Jesús Ramírez García, por el supuesto incumplimiento de reinstalarlo en su puesto de trabajo y no hacer efectivo el pago de prestaciones laborales.



Ante esta situación, los magistrados consideran que es necesarios que las autoridades pertinentes analicen si el ministro pudo o no cometer un acto ilícito al aparentemente no cumplir con la resolución del juez laboral.



Por tal razón, la solicitud de antejuicio ha sido trasladada a manos del congreso de la república para que sean los diputados los que designen la comisión respectiva y sean estos los que decidan si se le retira o no la inmunidad al jefe de la cartera de gobernación.

Por su parte, el departamento jurídico del Ministerio de gobernación afirma que el tema de la reinstalación fue resuelto en diciembre pasado por lo que no habría motivo para retirarle la inmunidad al ministro.



