OJ rescinde contrato de Q10 millones para cambio de elevadores

El Organismo Judicial ha rescindido el contrato otorgado hace 3 años por 10 millones de quetzales para el cambio de elevadores luego de que la empresa contratada no cumpliera con los trabajos a realizar en 4 edificios del organismo.



Desde hace 3 años, el Organismo Judicial realizó la adjudicación a la empresa Técnicas Globales S.A. un contrato por 10 millones de quetzales para que estos se encargaran de realizar el cambio de 12 elevadores ubicados en 4 edificios del organismo siendo estos:



4 elevadores en la Torre de Tribunales

3 elevadores en el Palacio de Justicia

2 elevadores en el edificio el Jade

3 elevadores en el Centro de justicia de Escuintla



Sin embargo, pocos o nulos avances se dieron desde la adjudicación.



Entre los únicos trabajos realizados visibles a los usuarios, se encuentra el retiro de uno de los 4 elevadores de la torre de tribunales, y la construcción del espacio para otro ascensor en el palacio de justicia.

Según el contrato adjudicado a finales de 2019, la entrega de todos los elevadores debió realizarse a mediados del año pasado, sin embargo se explicó que derivado de la pandemia y de la crisis de contenedores a nivel mundial, las piezas no habían llegado a tiempo, por lo que se extendió el plazo, pero los cambios no se realizaron, por tal razón el Organismo Judicial procede a rescindir el contrato.



El contrato establecía que se debía hacer pagos parciales conforme la empresa entregara cada ascensor funcional, sin embargo al no entregar ninguno, no se erogó el dinero, pero dado a que si se suscribió un contrato ahora se busca que la empresa Técnicos Globales S.A. pague la fianza respectiva por su incumplimiento, mientras que se piensa en otras acciones contra estos.



La empresa Técnicos Globales S.A. según su sitio Web, ha trabajado con anterioridad para otras entidades del estado llevando adelante los proyectos de elevadores de la Municipalidad de Guatemala, el edificio de Correos, la unidad Cardiovascular de Guatemala, entre otros.



Por tal razón nos intentamos comunicar con personeros de la misma para conocer su postura, pero los números publicados no generan algún tipo de señal.



Por su parte el Organismo Judicial afirma que entre otras acciones contra la empresa, se buscará que la misma ya no pueda licitar en el estado mientras que se realizará una nueva licitación para adjudicar nuevamente el proyecto.

Por Sergio Osegueda