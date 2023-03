Se cumplen 6 años de la tragedia: “Hogar Seguro”

Han pasado 6 años desde la tragedia en el hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejó 41 menores fallecidas, ante esta situación Unicef solicita al estado de Guatemala complete un sistema de protección a menores.

El 7 y 8 de marzo de 2017 se registró en Guatemala la tragedia del hogar seguro en donde luego de un incendio en el interior de una de las aulas de la casa Virgen de la Asunción, 41 menores fallecieron.



A seis años de aquella tragedia, el Fondo de naciones Unidas para la Infancia, Unicef, asegura en un comunicado que fue una tragedia evitable que nunca debió haber ocurrido, y aunque reconoce que han habido avances en la disminución en la cantidad de niñas y niños víctimas de violencia, abandono, negligencia o pobreza, aún hay cosas pendientes.



“Sin embargo, tras seis años de esta tragedia sigue siendo urgente que el Estado de Guatemala complete la construcción de un sistema nacional de protección efectivo, articulado, coordinado y basado en los derechos consagrados en la convención sobre los derechos de la niñez y la ley de protección de la niñez y adolescencia”, señala el comunicado.



A la fecha, el proceso legal del caso continúa detenido en todas sus fases, pues el juicio contemplado contra 8 ex funcionarios de la secretaria de bienestar social y encargados de la casa hogar quedo varado tras 11 suspensión en su inicio luego que se recusara a la juez encargada de iniciar el debate.



Mientras que el tercer grupo de 5 implicados, donde se encuentran los funcionarios judiciales que no realizaron las acciones de exhibición personal a tiempo, aún esperan que se diluciden algunos recursos pendientes para conocer si el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal decide enviarlos a juicio o no.

Redacción: Marcos Cahuex