Esto contiene la exclusiva bolsa de regalos para nominados en los Oscars

Estar nominado al Oscar es de por sí una victoria para muchos artistas del séptimo arte. Y aunque la estatuilla está reservada para unos pocos, las celebridades que acuden a los premios de la Academia no se van con las manos vacías.

El nombre de esta bolsa es “Everyone Wins”, o “todos ganan” en español, según Distinctive Assets, la compañía detrás de los exclusivos regalos.

“Si bien nuestros obsequios pueden ser famosos por ser divertidos, fabulosos, útiles y únicos, también tienen un propósito mayor”, dijo Lash Fary, fundador de Distinctive Assets a través de un comunicado.

“La mayoría de las marcas que incluimos provienen de una gama diversa e inclusiva de pequeñas empresas que se benefician significativamente de la exposición global que les brinda estar asociados con la noche más grande de Hollywood. Esto es marketing de celebridades con una misión”, agrega Lash.

La compañía no compartió el costo total de lo que contiene la bolsa de regalo, sin embargo indicó que el valor económico no es lo primordial aquí, ya que las compañías participantes buscan que las celebridades usen o sean vistas con sus productos.

¿Qué contiene la exclusiva bolsa de regalo?

Desde productos de productos de belleza, viajes, vitaminas hasta experiencias de lujo. Estos son algunos de los regalos que los nominados pueden recibir.

Productos de belleza

Por supuesto las cremas faciales no pueden pasar desaperecibidas, menos en Hollywood.

Las compañías Miage Skincare y ēcōMD son parte de los productos principales de la bolsa. Ambas empresas dotarán a los nominados con un set de productos que van desde cremas hidratantes hasta un retinol vegano.

Un set de tres productos de Ariadne Athens Skin Wellness para el baño.

Productos de maquillaje de EpicLight Beauty.

Un cepillo para el cabello y un cabezal para la ducha de ReFa.

Un set de lujo de Serucell para combatir los efectos del estrés y otros aspectos hormonales en la piel.

Experiencias de lujo

Desde tratamientos estéticos hasta viajes, los nominados podrán disfrutar de:

Una estadía de 3 noches en Faro Punta Imperatore Lighthouse en Ischia, Italia. Los nominados también podrán invitar hasta a siete amigos para hospedarse con ellos en el lugar.

Una estadía de 3 noches en The Lifestyle, una propiedad ultramoderna y privada en Ottawa, Canadá, rodeada de la imponente naturaleza característica de la zona.

Un tratamiento cosmético con el cirujano Dr. Thomas en Art Lipo para estilizar y tonificar los brazos.

Una consulta con Bauman Medical para determinar un tratamiento para la pérdida de cabello.

Hasta US$10.000 en tratamientos de rejuvenecimiento con el Dr. Konstantin Vasyukevich en Nueva York.

Gestión de proyectos de remodelación por parte de Maison Construction.

Un tratamiento con Oxygenetix de microagujas Protenza con radiofrecuencia para restaurar el cutis.

Una parcela de tierra en Australia con el que se ayuda a los esfuerzos de conservación natural.

Bienestar de adentro hacia afuera

Vitaminas prenatales de Beli.

Antioxidante de C60.

Un set de pruebas de laboratorio de KnowingLabs.

Un dispositivo de Reflect para el manejo del estrés.

Un diario The Human Being Journals que ayuda a manejar la salud mental.

Otros de los regalos

Un par de sandalias y una maleta de mano de Hawaianas.

Una botella de de tequila de Antigua Cruz.

Una botella de Frontera Wines

Fragancia para el hogar de Kind Reasons Co.

Una almohada de viaje de PETA con el que apoyan la campaña “Stop Monkey Import Labs”.

Una pulsera personalizada de Rareté Studios.

Plantillas de The FootCloud para sobrellevar las largas horas en tacones.

RescueKit con herramientas para estar siempre listo o lista para una buena foto.