El argumento del MP contra decisión del TSE de inscribir a Manuel Baldizón

El Ministerio Público interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia al asegurar que el Tribunal Supremo Electoral no podía inscribir a Manuel Baldizón como candidato a diputado por los procesos penales que existen en su contra.



Por medio de un comunicado el Ministerio Público anunció que el amparo ante la Corte Suprema de Justicia fue en contra de la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral avalando la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado al congreso de la Repùblica por parte del partido Cambio.



Según dijo el ente investigador, la acción se presenta ya que Baldizón no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República que solicita la capacidad, idoneidad y honradez.



El ministerio señala que el ahora candidato esta sindicado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en el caso Odebrecht donde esta ligado a proceso penal por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, mientras que en el caso Transurbano esta ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito.



De la misma manera, el ente señala que este ya fue condenado en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero aceptaron los cargos que le fueron imputados, por lo que aseguran que tomaran todas las acciones pertinentes para garantizar un proceso electoral democrático conforme a lo establecido en ley.



Por Sergio Osegueda

