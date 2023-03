CSJ no otorga amparo provisional solicitado por Manuel Baldizón

La Corte Suprema de Justicia decidió no otorgarle amparo provisional a Manuel Baldizón quien buscaba anular la revocatoria de oficio dictada por el Tribunal Supremo Electoral, la cual dejó sin efecto su inscripción como candidato a diputado.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron no otorgar el amparo provisional solicitado por Manuel Baldizón en contra de la revocatoria de oficio dictada por el Tribunal Supremo Electoral con la cual dejó sin efecto la inscripción de este como candidato a diputado al Congreso de la Repùblica.



De momento se conoce que la Corte considera que no es aconsejable entregar la protección constitucional solicitada por Baldizón y el secretario general del partido Cambio, por lo que deberán conocer las pruebas y posteriormente decidir en forma definitiva si debe o no mantenerse dicha revocatoria.



Con esta decisión, la no inscripción de Baldizón continúa en pie por lo que aún no podría participar en la contienda electoral hasta no agotar las instancias del caso.



De la misma manera en el marco de la posible inscripción de Baldizón, los cerca de 7 amparos interpuestos en contra de esta acción también fueron rechazados de forma provisional, pues actualmente no esta vigente el recurso de nulidad que le había dado el acceso al candidato a participar en el evento del 25 de junio, por lo que al perder materia no habían razones para acceder a las peticiones de diferentes organizaciones políticas y el mismo Ministerio Público.



Por Sergio Osegueda





Continue Reading