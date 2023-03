Jurado vota para presentar cargos penales contra expresidente Donald Trump

Un jurado investigador de Manhattan votó para acusar a Donald Trump en el caso de supuestos pagos por silencio, dijeron a CNN tres fuentes familiarizadas con el asunto. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente en funciones o expresidente enfrenta cargos penales.

La acusación se presentó sellada y se compartirá en los próximos días. Los cargos no se conocen públicamente en este momento, le dijo una fuente a CNN.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan informó al equipo legal de Trump sobre la decisión del jurado investigador minutos después de que se conociera, de acuerdo a las fuentes.

Poco después, Trump respondió a la acusación con un comunicado en el que empezó diciendo: “Esta es una persecución política y una interferencia electoral al más alto nivel en la historia”.

“Desde el momento en que bajé por las escaleras eléctricas doradas de la Torre Trump, e incluso antes de prestar juramento como presidente de Estados Unidos, los demócratas radicales de izquierda ––el enemigo de los hombres y las mujeres trabajadores de este país–– han lanzado una cacería de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again (“Hacer a Estados Unidos grande de nuevo)”.

Luego hizo un recuento sobre sus investigaciones: “Lo recuerdan como yo: Rusia, Rusia, Rusia; el engaño de Mueller; Ucrania, Ucrania, Ucrania; Engaño de juicio político 1; Engaño de juicio político 2; el allanamiento ilegal e inconstitucional de Mar-a-Lago; y ahora esto”

CNN se ha comunicado con los abogados de Trump para obtener comentarios.

Equipos de CNN observaron cuando los fiscales se dirigieron a la sala del jurado investigador este jueves, y las fuentes dicen que la votación ocurrió al final del día.

Acusación toma por sorpresa a Trump

La decisión del jurado investigador seguramente tendrá repercusiones en todo el país, empujando al sistema político de Estados Unidos a aguas desconocidas, pues nunca ha visto a uno de sus expresidentes enfrentarse a cargos penales, y mucho menos mientras se postula nuevamente para aspirar a la Casa Blanca,

A Trump lo tomó por sorpresa la decisión del jurado investigador de acusarlo, según una persona que habló directamente con él. Sin embargo, añadió la fuente, el expresidente está preparando una respuesta y está listo para reaccionar con un mensaje en video o una declaración en la noche de este jueves.

Aunque el exmandatario esperaba una acusación la semana pasada, comenzó a creer en los informes de noticias de que esa posible decisión se demoraría semanas o más.

“¿Es esto un shock hoy? Demonios, sí”, dijo la persona, hablando bajo condición de anonimato mientras el equipo de Trump evalúa su respuesta.

La acción legal contra Trump lleva la campaña presidencial de 2024 a una nueva etapa, en la que el exmandatario prometió seguir adelante ante los cargos penales.

¿En qué consiste el caso por el que acusan a Trump?

La Fiscalía de Manhattan investiga a Trump en relación con su presunto papel en un plan para silenciar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Las claves sobre la investigación del papel de Trump en supuestos pagos por silencio

El caso gira en torno a si Trump encubrió ilegalmente un pago de US$ 130.000 que realizó su exabogado, Michael Cohen, a Daniels para que ella no revelara una supuesta relación anterior en el período previo a las elecciones de 2016. El episodio podría representar potencialmente una infracción de la ley de financiación de campañas. Trump dice que no hizo nada malo y ha negado haber tenido una aventura con Daniels.