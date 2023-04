Algunas hermandades siguen retirando vehículos del paso de procesiones

¿Agrupaciones religiosas están o no en la capacidad de movilizar un vehículo en una vía procesional? Recientes videos en redes sociales salieron a luz denunciando los hechos, incluso muestran la prepotencia de un grupo en Antigua Guatemala retirando un vehículo y tratando de intimidar a una personas quien les grababa.



Miembros de una hermandad en Antigua Guatemala intentaron movilizar un carro de una de las calles con recorrido procesional. Sin embargo, se molestaron con una persona que grabó el incidente.



En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en que los cucuruchos intentan movilizar el carro estacionado en el área. Sin embargo, al notar que están siendo grabados, se acercan a la persona que los graba y con una actitud intimidatoria le piden bajar el celular.



De acuerdo con la denuncia, esto ocurrió en Antigua Guatemala durante el quinto domingo de Cuaresma en la procesión de Jesús Nazareno de la Caída y se volvió viral en las redes sociales en las últimas horas debido a que fueron difundidos más videos de cucuruchos movilizando autos en recorridos procesionales.



Esta práctica ha sido cuestionada, debido a que según las autoridades de tránsito, son ellos los que deben movilizar los vehículos y no las hermandades ni particulares.



Según autoridades de la PMT capitalina, ninguna hermandad está autorizada a movilizar un vehículo que obstruya la vía procesional. Pero sí existe un procedimiento para retirarlo.



Este involucra a la autoridad reguladora del tránsito, que tiene la facultad de llamar a una grúa y ordenar la liberación de la ruta.



Al vehículo se le impone una multa que asciende a 500 quetzales y también se ordena el pago del servicio de la grúa, según Montejo.



Según se indica, esa medida se adoptó debido a que con antelación se informa a través de diversos medios cuáles serán las rutas de las procesiones, por lo cual no se puede indicar que se desconoce tal situación.



Sin embargo, el intendente de la PMT de la capital también aseguró que en el caso de que los devotos muevan los vehículos que consideran que entorpecen el paso de la procesión, esta acción tiene una consecuencia legal.



Según expertos, el dueño del automotor puede presentar una denuncia, si considera que hubo daño a su propiedad privada, lo cual daría el inicio a una investigación en la que se establecería a los responsables del daño señalado y sus responsabilidades jurídicas.



Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito dan a conocer que se pueden denunciar incidentes como estos al teléfono 2380-1099 y también al 1551.



Por Renato Martínez

