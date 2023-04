Binomio presidencial del MLP no podrá ser inscrito en las próximas elecciones

La Corte Suprema de Justicia rechazó en definitiva el amparo solicitado por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, con lo cual el binomio presidencial de la agrupación no podrá ser inscrito para las próximas elecciones.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron en definitiva el amparo solicitado por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, con el cual pretendían que se inscribiera a Thelma Cabrera y Jordán Rodas como candidatos a la presidencia por parte de dicha agrupación política.



A criterio de los magistrados, Rodas no cumple con los requisitos al tener los reparos por parte de la Contraloría General de Cuentas, por lo que le da la razón al Tribunal Supremo Electoral de no proceder a la inscripción del binomio presidencial.



Ante esta situación, Rodas ha informado a través de sus redes sociales que en las próximas horas estarán presentando la apelación respectiva ante la Corte de Constitucionalidad, siendo este el último recurso a presentar para buscar su participación en el próximo evento electoral.



Si en dado caso, la Corte de Constitucionalidad no resuelve a favor de Rodas el recurso, oficialmente el binomio del partido MLP quedaría fuera de la contienda.



Mientras tanto, con la decisión de la Suprema, el binomio continúa sin ser inscrito.

Redacción: Sergio Osegueda