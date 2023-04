TSE sigue monitoreo de campaña aún sin retirar tras amonestación a FCN-Nación y Nosotros

El TSE todavía se encuentra monitoreando y documentando la campaña electoral que no ha sido retirada luego de la amonestación pública a los partidos políticos FCN-NACIÓN y NOSOTROS.



El pasado 30 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral emitió una amonestación pública en contra de los partidos políticos FCN Nación y Nosotros, por la campaña electoral realizada, que a criterio de los magistrados reñía contra la moral.



A decir de la presidenta del TSE en la última reunión de los fiscales de los partidos políticos mencionó que la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión continúa monitoreando y dará a conocer al pleno si cumplieron o no con retirar la publicidad señalada.



Pero.. ¿Qué fue lo que sucedió con los lemas de las campañas?



De los dos partidos, solo uno cumplió con el retiro de la misma. Se trata de FCN Nación, que cambió “Dos mujeres, un camino” a “Dos políticas, un camino”, veamos las comparaciones.



Sin embargo, Nosotros no retiró la campaña “A huevos y sin pajas”, que a decir del candidato a la presidencia del partido Rudy Guzman el TSE no debería sancionarlos por poner palabras “coloquiales”.



Además aseguró que ya han interpuesto recurso de nulidad en la Corte Suprema de Justicia.



A criterio del TSE, era lamentable el uso de expresiones machistas, que lejos de ser creativas, expresan mal gusto, por lo cual, exhortó a los partidos políticos, alianzas y comités cívicos electorales a hacer un esfuerzo con tal de lograr una campaña responsable en contenidos y respetuosa de los contendientes, así como la dignidad de todas las personas.

Por Marcos Cahuex