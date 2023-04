Partido Político TODOS presenta apelación ante la CC

El partido Todos presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad tras la negativa en definitiva del amparo en contra de la inscripción de Romeo Guerra, vicepresidenciable de la UNE.

Tras la negativa en forma definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia a la solicitud de amparo planteada por el partido Todos, los personeros de la agrupación política presentaron una apelación ante la Corte de Constitucionalidad para tratar de revertir la decisión.



En este caso, el partido Todos asegura que Romeo Guerra, vicepresidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza no puede participar en el evento electoral ya que este continúa con su cargo de ministro de culto, al ser pastor de una iglesia cristiano evangélica, situación que tiene prohibición en la constitución.



A criterio de la Corte Suprema de Justicia, Guerra no ostenta tal cargo y por tal razón puede participar, pero con la apelación interpuesta ahora queda en manos del Tribunal Constitucional el análisis del planteamiento y que estos decidan en definitiva, al ser el último recurso, si este puede participar o no.

Ante esto se le consultó a la candidata presidencial Sandra Torres y señala que tras los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la candidatura sigue en pie.

Redacción: Sergio Osegueda