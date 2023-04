TSE registra 3,024 candidatos a diputados inscritos y no inscritos

¿Cuántos candidatos hay inscritos y no inscritos que buscan un Curul en el Congreso de la República? Conozcamos los detalles, además de cómo escoger a los parlamentarios.

El Tribunal Supremo Electoral registra 3,024 candidatos inscritos y no inscritos a diputados del Congreso de la República para las elecciones generales 2023; dato que corresponde al 17 de abril. La cifra incluye a los que buscan una diputación por Listado Nacional y por los diferentes Distritos.



¿Cómo se integra el Congreso?



De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Congreso de la República se integra con diputados electos en los distritos electorales y por el sistema de lista nacional, cada departamento de la República constituye un distrito electoral, con excepción del departamento de Guatemala, en el cual el municipio del mismo nombre comprenderá el Distrito Central y los restantes municipios constituirán el Distrito Departamental de Guatemala.



¿Cómo puedo escoger a los diputados?



El próximo 25 de junio a los guatemaltecos se les dará varias papeletas dentro de ellas las de color verde que es para elegir a los legisladores por listado nacional y la papeleta celeste para votar por los parlamentarios por distrito electoral.



En dichas papeletas no aparecerán los rostros de los candidatos a comparación de las boletas presidenciales, solamente estarán los logos de los partidos políticos al cual representan.



¿Cómo están divididos los diputados distritales?



El número de diputados distritales no excederá de 128, el cual será distribuido de la forma siguiente:



a) Distrito Central: 11 diputados

b) Distrito de Guatemala: 19 diputados

c) Sacatepéquez: 3 diputados

d) El Progreso: 2 diputados

e) Chimaltenango: 5 diputados

f) Escuintla: 6 diputados

g) Santa Rosa: 3 diputados

h) Sololá: 3 diputados

i) Totonicapán: 4 diputados

j) Quetzaltenango: 7 diputados

k) Suchitepéquez: 5 diputados

l) Retalhuleu: 3 diputados

m) San Marcos: 9 diputados

n) Huehuetenango: 10 diputados

o) Quiché: 8 diputados

p) Baja Verapaz: 2 diputados

q) Alta Verapaz: 9 diputados

r) Petén: 4 diputados

s) Izabal: 3 diputados

t) Zacapa: 2 diputados

u) Chiquimula: 3 diputados

v) Jalapa: 3 diputados

w) Jutiapa: 4 diputados



En relación al listado nacional, la Ley Electoral y de Partidos Políticos explica que “Los 32 diputados electos por el sistema de lista nacional constituyen el veinticinco por ciento del número total de diputados distritales que integran el Congreso de la República”.

Por Marcos Cahuex