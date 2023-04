CSJ no acepta recusación contra magistrados solicitada por Roberto Arzú

La Corte Suprema de Justicia no aceptó la recusación contra los magistrados solicitada por Roberto Arzú, por el contrario únicamente aceptó la interpuesta contra la secretaria de la mencionada corte.



La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia suspendió la vista pública fijada para conocer los argumentos de Roberto Arzú con los cuales busca que se acepte un amparo para que pueda ser inscrito como candidato a la presidencia. Dicha suspensión se dio porque Arzú solicitaba que los magistrados y la secretaria de la corte fueran separados por dudar de su imparcialidad.



Ante este recurso, este miércoles el pleno de magistrados resolvió rechazar la recusación interpuesta en su contra y pro lo tanto serán estos quienes conozcan y decidan en definitiva si le otorgan o no el amparo solicitado, no obstante la recusación si fue aceptada en contra de la secretaria de la corte, por lo que en este caso, deberá entrar a escuchar la deliberación, el sub secretario.



Con esta decisión, ahora se espera que la corte fije una nueva fecha para la vista pública y así conozca los argumentos de Arzú previó a tomar una decisión sobre su candidatura.

Por Sergio Osegueda