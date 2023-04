Fiscal de partido VOS discute con magistrado suplente por “pacto de no agresión”

Durante la reunión entre fiscales y el Tribunal Supremo Electoral hubo un momento de discusión entre el fiscal del partido VOS y un magistrado suplente, conozcamos los detalles.



Durante la doceava reunión entre magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Fiscales de los partidos políticos, la agrupación Voluntad, Oportunidad y Solidaridad por sus siglas VOS tomó la palabra para recordar el momento en el que fue expulsado el secretario general del partido Carlos Bezares tras no firmar el acuerdo del pacto de no agresión.



Estas declaraciones se dan luego que el magistrado Mynor Custodio mencionara que debería de haber voluntad política para firmar un acuerdo y así detener la violencia electoral, esto en referencia a lo sucedido en Tucurú, Alta Verapaz.



Durante la intervención del fiscal del partido VOS, fue abucheado por los demás fiscales, mientras que exponía que la magistrada Blanca Alfaro fue la que expulsó al secretario general.



Ante los señalamientos, el magistrado Suplente Marlon Barahona defendió a la magistrada Alfaro asegurando que en ningún momento intimidó a ninguna persona. Además, mencionó que el tema en relación a ese día ya no debería ocupar espacios y debería ser sepultado.



El 11 de abril 27 partidos políticos firmaron el pacto de no agresión, sin embargo, el secretario general del partido VOS se negó a firmar dicho acuerdo, el cual calificó como un eufemismo, ya que a su criterio con este tipo de acciones buscan legitimar un proceso ilegítimo, debido a las arbitrariedades que han sido señaladas al tribunal electoral en relación a la inscripción de candidatos.

Por Marcos Cahuex