Confirman traslado de al menos 400 exempleados del hospital del Parque de la Industria

El Ministerio de Salud afirma que al menos 400 extrabajadores del Hospital Temporal del Parque de la Industria fueron reubicados en otras plazas para “fortalecer otros servicios”.

El proceso de traslado se inició el pasado 3 de abril a 15 centros asistenciales, informó en su momento la cartera.

El Ministerio pide al personal médico que atendió la pandemia de coronavirus, “continuar con sus labores y hacer caso omiso a los llamados de paralizar actividades”.

Explica que falta culminar el proceso de reubicación de 115 ex trabajadores del Parque, mientras que 35 no han sido localizados o no atendieron los requerimientos de papelería para continuar con los trámites administrativos, confirmó Salud.

Al inicio de mes, la cartera detalló que el personal ha sido ubicado en el Hospital de Referencia Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Hospital de Chimaltenango, además del centro asistencial de Infectología y Rehabilitación, la Tinta, Salud Mental, General San Juan de Dios, Roosevelt y Villa Nueva, entre otros.