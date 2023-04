Joe Biden anuncia formalmente su candidatura a la reelección

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció formalmente su candidatura a la reelección este martes, iniciando una batalla para convencer al país de que su historial amerita otros cuatro años en la Casa Blanca y que su edad no impedirá su capacidad de gobernar.

En un video publicado este martes temprano, Biden enmarcó la contienda del próximo año como una lucha contra el extremismo republicano, argumentando implícitamente que necesitaba más tiempo para cumplir plenamente su promesa de restaurar el carácter de la nación.

“Cuando me postulé para presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía estamos luchando”, dijo Biden en el video, que abre con imágenes de la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y activistas por el derecho al aborto protestando ante la Corte Suprema de EE.UU.

“Cuando me presenté a la presidencia hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos”, dijo en el video, que abría con imágenes de la insurrección del 6 de enero de 2021 y de activistas por el derecho al aborto protestando ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023