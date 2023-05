La muñeca Barbie que representa a una persona con Síndrome de Down

La nueva Barbie pertenece a la línea “Barbie Fashionistas” la cual tiene como objetivo ofrecer un producto a los más pequeños que cuente con múltiples representaciones de la belleza y sentar una base que luche contra los estigmas que rodean a las personas que presentan alguna discapacidad física.

La línea de “Barbie Fashionistas”, ha incluido otras muñecas que manifiestan diversas discapacidades, tales como una pierna ortopédica, una silla de ruedas, una que padece la enfermedad cutánea conocida como vitíligo o una que utiliza auriculares.

Con la nueva muñeca que representa a una persona que padece síndrome de Down, la compañía de juguetes, Mattel, comunicó que para la fabricación de este ejemplar se dio una colaboración muy de cerca con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down (NDSS), para abordar temas como la forma, la ropa, los rasgos, el embalaje y los accesorios. El Síndrome de Down es un trastorno genético que repercute en la capacidad cognitiva y genera dificultades de aprendizaje de leves a graves y que produce rasgos faciales distintivos.

Recientemente, la presidenta y CEO de NDDS, Kandi Pickard, expresó que esta Barbie significa un gran paso para la comunidad, que por primera vez los infantes van a tener la oportunidad de jugar con una muñeca que se parece a ellos. Además, Pickard añadió que la muñeca es una prueba de que nunca hay que subestimar el poder de la representación y que este nuevo ejemplar ayuda a generar más inclusión.

(Colección de muñecas “Barbie Fashionistas” de Mattel)