Thelma Cabrera y Jordán Rodas quedan fuera de las elecciones

La Corte De Constitucionalidad no aceptó la apelación planteada por el partido Movimiento Para la Liberación de los pueblos por lo que Thelma Cabrera y Jordán Rodas quedan fuera de la elección.

El binomio presidencial compuesto por Thelma Cabrera y Jordan Rodas oficialmente quedan fuera de la contienda electoral, esto luego que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no aceptaran la apelación interpuesta por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos.

En este caso, el MLP buscaba dar marcha atrás a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no otorgarles un amparo con el cual se pretendía que el Tribunal Supremo Electoral procediera a inscribir al binomio presidencial.

Sin embargo el tribunal Constitucional determinó que no se cumplen los requisitos necesarios para que se proceda a otorgarles el amparo, pues los alegatos presentados no concuerdan con las pruebas que hacen constar que Rodas no puede participar en el proceso.

En específico, el Tribunal Supremo Electoral no procedió a inscribir al binomio, pues se encontró que Rodas tenía reparos ante la Contraloría General de Cuentas que se generaron cuando este fungió como Procurador de Derechos Humanos, por lo que al incumplir con este aspecto no se le podía dar participación en el evento electoral.

Esta decisión, hace que Cabrera y Rodas queden oficialmente fuera de la contienda, pues era el último recurso a agotar para buscar revertir las negativas en su contra.

Por Sergio Osegueda