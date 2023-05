Erling Haaland rompe récord de más goles en una temporada de Premier League

El noruego Erling Haaland rompió el récord de más goles en una sola temporada de la Premier League.

Con solo 22 años, el ariete del Manchester City anotó su gol 35 contra el West Ham este miércoles en otra jornada que les acerca a la consecución del título.

ERLING HAALAND HAS BROKEN THE MOST GOALS SCORED IN A PREMIER LEAGUE SEASON HE IS SO GOOOODpic.twitter.com/YhlIGyng9B

— 17 (@DxBruyneSZN) May 3, 2023