CC deja firme rebaja de condena para Pedro Muadi

La Corte de Constitucionalidad ha dejado en firme la rebaja de la condena en contra del ex presidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, sentenciado por la creación de plazas fantasma en dicho organismo.

Los magistradso de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación presentada por el Congreso de la República con el cual se pretendía dar marcha atrás a la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones de reducirle la condena ade 30 años y 8 meses de prisión a solo 8 años de carcel al ex presidente del organismo legislativo, Pedro Muadi, por lo cual su sentencia ahora queda firme.

Según se indica en la resolución del tribunal constitucional, los magistrados advierten que el congreso no argumento correctamente porque no se habian tomado en cuenta algunos aspectos y medios de prueba bajo los cuales consideraban que no se podía dar la reducción.

Así mismo indica que el Ministerio Público no objetó la decisión al considerar qeu la Camara Penal fue clara en darle la razón a la sala que benefició a Muadi.

En tal sentido, la sentencia de Muadi queda en firme únicamente por el delito de peculado por el cual debe cumplir 8 años de cárcel y una multa de 40 mil quetzales, mientras que queda absuelto de los delitos de lavados de dinero y asociación ilícita.

Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, también beneficia a la ex asistente de Muadi, Ximena Toriello, quien fue absuelta por la sala de apelaciones.

En este caso, el Ministerio Público los acusaba de la creación de plazas fantasma en el Congreso de la República cuando Pedro Muadi fungía como presidente, ayudado por otras personas con los cuales habrían extraído al menos 4.3 millones de quetzales, erogados en contratos de plazas de personal para el legislativo.

Por Sergio Osegueda