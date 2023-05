Carlos Pineda: “Soy un lobo solitario. No tengo acuerdos con ningún partido político”

En el programa Destino 2024 el candidato presidencial Carlos Pineda del partido Prosperidad Ciudadana, fue consultado por sus planes de gobierno y otros temas alrededor de su figura.

“El partido es un vehículo”

En la entrevista resaltó su afán por remarcar que no tiene una relación estrecha con Prosperidad Ciudadana, por motivos de alejarse de compromisos con algún sector.

Adujo que su plan de trabajo llamado “Pineda”, es nombrado de esa forma porque no se trata de un proyecto de “partido alguno”.

“Al final el partido político no va a gobernar, sino la persona con su equipo de trabajo que libremente podrá escoger porque no tiene compromisos con nadie”, dijo.

El candidato fue enfático al decir que del “partido no podía decir mucho” porque ni siquiera ha leído los estatutos del mismo.

“El partido simplemente es un vehículo, me da la legalidad para poderme inscribir como candidato a la presidencia; pero mi ideología es que no me gustan las injusticias”, enfatizó.

Al ser consultado sobre si esto le permitirá estar en riesgo de ser manipulado por sectores, contestó que tenía que ser un “inútil” para ser ninguneado.

“Soy un lobo solitario. No tengo acuerdos con ningún partido político. Tendría que ser muy inútil para dejarme manipular por algún sector. No soy títere de nadie”, añadió.

Programas sociales pero unidos a capacitación

En sus planes de trabajo el candidato dijo que continuará con los programas sociales pero se centrará en capacitar para el desarrollo económico.

“Es un deber constitucional ayudar a ciertos sectores de la población que no pueden mantenerse, pero de forma transparente, pues el asunto es que los recursos ahora son robados. Sería una transferencia monetaria a personas que puedan necesitarlo, mientras se les enseña a trabajar”, indicó y dijo que los programas “deben ser autosostenibles”.

Aseguró que su trabajo es levantar los índices de subdesarrollo del país, para pasar a Guatemala del “tercer mundo al segundo mundo, cuando menos”.

“Le apuesto a la industrialización. Por eso apostamos a la capacitación. Pondremos dos extensionistas en cada departamento para coordinar sobre qué cultivar para que la gente no pierda dinero, que no haya un sobre cultivo”, dijo.

Señaló como prioridad “coyuntural” la seguridad alimentaria y la seguridad energética. “Mientras no podamos producir todo nuestro alimento, tenemos que liberar la importación del mismo”, indicó.

Ejército vuelve a las calles

El presidenciable dijo que la delincuencia se debe trabajar “regionalmente”, porque los pandilleros están migrando. En este sentido, en la seguridad indicó que el Ejército regresaría a apoyar en la seguridad ciudadana, además de que “haría lo mismo” que Bukele, aunque sin aclarar del todo sobre qué tema en específico.

Agregó que la ley antimaras sería impulsada por la bancada de diputados de Prosperidad Ciudadana en el Congreso.

