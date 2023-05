Varias personas mueren atropelladas cerca de albergue para migrantes en Texas

Al menos siete personas murieron y seis resultaron heridas después de que un hombre atropellara a un grupo de personas en parada de autobús en Brownsville (Texas), frente a un refugio para personas sin hogar, que sirve también como centro para inmigrantes.

El conductor que manejaba una camioneta, se asegura que es un hispano que fue detenido por las autoridades.

Breaking News: Police in Brownsville, Texas say seven people are dead and at least six are injured after they were struck by a vehicle while waiting at a city bus stop. #texas #brownsville #migrants pic.twitter.com/hJzL1gbPLg

— PPV-TAHOE – News Journalist (@ppv_tahoe) May 7, 2023