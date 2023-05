¡Se harta! Vinicius critica a la Liga por no ser más severa ante el racismo

Vinicius Junior del Real Madrid criticó a la Liga española tras los insultos racistas que recibió en el estadio Mestalla en Valencia.

Loa blancos perdieron este domingo 1-0 ante el conjunto “che” que busca salvarse del descenso en un partido lleno de polémica y enfrentamientos.

Los problemas iniciaron cuando en el segundo tiempo el árbitro solo sancionó amarilla y falta, cuando un jugador del Valencia “sacó” una seguna pelota del campo directamente hacia donde Vinicius desbordaba hacia la meta rival.

El balón incluso chocó con la pelota que estaba en juego en los pies del brasileño.

La decisión del árbitro no dejó a los merengues conformes y Vinicius amenazó con irse al señalar a alguien en la grada que lo había insultado.

Poco tiempo después, en otra jugada, se verificó una trifulca entre los jugadores que terminó con la expulsión de Vinicius al golpear en la cara a un rival.

El brasileño no se contuvo y señaló a la Liga por no hacer nada ante el racismo e incluso dio a entender que llegó a un límite por lo que consideraría dejar el país.

🚨‼️ Vinicius, en Instagram: “No es la primera vez que pasa, el racismo es normal en La Liga. El campeonato que fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas. Una nación linda, que me acogió y que amo, está exportando al mundo una imagen de país racista." pic.twitter.com/aJ8pXn4JKY

El delantero adujo que no era la primera vez que ocurría y dijo además que la imagen de España ante el mundo era de uno racista.

Ante ello, el presidente de la Liga, Javier Tebas, le respondió que el brasileño no se había presentado en dos ocasiones para explicarle sobre lo que la entidad puede hacer en estos casos.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023