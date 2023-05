Starlink, Internet satelital de Elon Musk, con aval para operar en el país

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) anuncia el ingreso al país del servicio de Internet satelital, Starlink.

La empresa de Elon Musk, según la SIT, comenzó en marzo último el proceso para poder operar en el país.

En mayo se autorizaron las licencias correspondientes para ofrecer el servicio de Internet satelital en Guatemala.

Thank you to our 1.5M+ customers around the world! 🛰️🌎❤️ pic.twitter.com/SDEyQ3RB5i

El objetivo de Starlink es poner miles de satélites en órbita para llevar señal de Internet a lugares poco accesibles.

Consta de un kit que se debe instalar para recibir la señal de los satélites, por lo que se trata más de un servicio para residencias que para teléfonos móviles.

Ending the digital divide requires making devices more accessible.

Starlink kits are designed to include everything needed to connect. And they travel well too 🇧🇷 pic.twitter.com/MlTqKYmRoJ

— Starlink (@Starlink) May 19, 2023