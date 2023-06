Declaran culpable de violación a Danny Masterson, actor de “That ’70s Show”

Un jurado de Los Ángeles declaró al actor Danny Masterson culpable de dos de los tres cargos de violación en un nuevo juicio celebrado este miércoles, según el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles.

Hubo un empate en el tercer cargo, indicó el fiscal del distrito.

“Queremos expresar nuestra gratitud hacia las tres mujeres que se presentaron y compartieron valientemente sus experiencias. Su valentía y fortaleza han sido una inspiración para todos nosotros”, dijo el fiscal Gascón. “Aunque nos decepciona que el jurado no lo haya condenado por todos los cargos, respetamos su decisión”.

La estrella de “That ’70s Show”, de 47 años, se declaró inocente de violar a tres mujeres en su casa en incidentes diferentes ocurridos entre 2001 y 2003.

