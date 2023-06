Aumentó la pobreza en Perú y lo que planea el gobierno

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló en su reporte más reciente “Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022”, divulgado en este mes de mayo, que el número estimado de personas en situación de pobreza en 2022 es de 9 millones 184 mil, lo que significa un incremento de 628 mil personas con respecto al año anterior en el país sudamericano. Esto representa el 27.5% de la población.

Entre las regiones más afectadas se encuentran Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho, Pasco, Loreto, Huancavelica, Callao, Piura, Lima, entre otros.

El informe “Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022” fue elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares y concluyó que “en el 2022, la pobreza extrema alcanzó al 5 % de la población del país (1.673.000 peruanos) y aumentó un 0.9 % respecto al año 2021; mientras que, al compararla con el año 2019, fue mayor en 2.1 puntos porcentuales”.

El Banco Mundial informó que 700.000 peruanos habrían pasado de ser parte de la clase media a una situación de vulnerabilidad y otros 700.000 habrían pasado de la vulnerabilidad a la pobreza. Además concluyó que los factores causantes de esta situación serían la desaceleración económica, la inflación y la alta informalidad laboral.

Este estudio de la entidad global no sólo midió el ingreso económico –que de acuerdo con el reporte sería 6,85 dólares al día per cápita–, sino también al acceso de los servicios básicos, salud y nivel de educación.

Responde el gobierno

El ministro de economía, Alex Contreras, ha dicho que el gobierno de Dina Boluarte trabajará en un paquete especial con el fin de reducir la pobreza este año.

“En los últimos ocho años, la pobreza no se movió. La pandemia hizo que se elevará 30% y como sociedad no podemos tolerar que más de nueve millones de peruanos no tengan lo mínimo”, dijo.

Por lo pronto, el gobierno ha promulgado un registro para la mujer jefa del hogar en situación de pobreza o pobreza extrema, que será sistematizado y elaborado por el Ministerio de la Mujer.

Fuente: VOA