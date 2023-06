Aprovechar la lluvia: Mario Méndez Montenegro da propuesta para la falta de agua

En Destino 2024, el candidato del partido Vamos a la Municipalidad de Guatemala, Mario Méndez Montenegro, expuso sus planes de gobierno de llegar a la alcaldía metropolitana.

Alcalde debe ser “político”

Montenegro minimizó el carácter técnico de un alcalde para enfocarse en su esfera política, para alcanzar objetivos.

“La función de un alcalde es eminentemente política. Busco la alcaldía porque me he preparado desde siempre. El político puede ser alcalde, diputado y ministro por ejemplo”, indicó y al recordarle su paso por el gobierno de Jimmy Morales, aseguró que nunca perteneció a esa agrupación.

“Nunca estuve en el partido FCN-Nación. Por otro lado, sí es cierto que he tenido ofertas para postularme a la presidencia de la República”, aunque no aclaró de dónde venían dichos ofrecimientos.

Aprovechar la lluvia

En su propuesta para el problema de la falta de agua potable, el postulante resaltó las fugas del vital líquido.

“Pocos lo saben, pero la zona 15 también tiene problema de agua, pero las principales son la zona 21, la zona 5 y otras, en donde las personas pasan hasta un mes sin agua. Tienen que comprar toneles. Hay un 40% de fugas de agua, el déficit de la Ciudad de Guatemala es de 40 mil millones de litros”, señaló.

Montenegro dijo que la clave es atender las pérdidas de agua, para solucionar el problema del abastecimiento. El político indicó que para esto, buscan crear “reservorios” para almacenar el agua de lluvia.

“Si podemos trabajar las fugas no tendríamos problemas con el agua. Planeamos hacer dos grandes reservorios en las cuencas altas, en la zona 25, Llano Largo y en la Pedrera, pegado a Chinautla. Para quienes no lo saben, es para cosechar agua de lluvia, la cual no se aprovecha. Por zona ofrecemos pozos de absorción para alimentar nuestro manto freático”, declaró.

El aspirante no dejó de criticar a la actual administración edil, sobre todo a Empagua, como responsable del vital líquido.

“Como esto es subterráneo, no se puede pintar de verde y por eso no le dan importancia. No hay voluntad política, porque presupuesto existe. Me he asustado con lo que he visto. A Empagua hay que fortalecerla. Ha estado bajo personas sin experiencia ganando sueldos altísimos”, indicó.

Sobre el mantenimiento de colectores y drenajes, el candidato explicó que tienen contacto con una empresa de origen francés, para detectar por medio de tecnología los daños en esa red de transmisión.

“Hay una empresa que hace fotos satelitales que muestra dónde están las fugas en cañerías y las fisuras en colectores. Además de problemas de drenajes. Además existe equipo robotizado con cámaras que se meten en drenajes y colectores para identificar los problemas y que no se arriesguen los trabajadores”, aseguró.

Calzadas elevadas y “tren neumático”

En el problema de la movilidad, Montenegro ofrece la creación de “calzadas elevadas” y un tren que recorra de norte a sur la ciudad.

“El problema del tránsito hay que trabajarlo integralmente con el transporte público. Identificamos 5 tramos donde queremos hacer calzadas elevadas. De la Simeón Cañas al Trébol, del Trébol hasta la calzada Roosevelt y del Anillo Periférico, Usac, hasta el ingreso de la VAS y desde este al Cenma. Con esto desfogaríamos el tráfico de una forma enorme. El mayor flujo de vehículos ingresa desde el occidente y del oriente. Se hará en los dos primeros años de gobierno municipal”, anunció.

El aspirante ofrece la construcción de un tren de Centra Norte a Centra Sur que, como se pensó en su momento con el Transmetro, permitirá que las personas dejen su vehículo para tomar este transporte y que se reduzca el número de vehículos en tránsito.

“El tren puede transportar a más de 120 mil personas. Saldría del Centra Norte hacia el Cenma. Esto haría que las personas dejarán su vehículo y por eso hay que hacer torres de parqueo. Se podrán transportar en este tren neumático sin problemas, Además en el primer año pondremos 1,300 rutas de transporte”, aseveró.

El costo, según Motenegro, sería de Q5 millardos con un pasaje de Q5, lo cual a criterio del candidato es menor a lo que gasta una persona en movilizarse a diario entre esos dos puntos.

“Se atraviesa del norte a sur en 45 minutos. No se ha hecho por no pensar ambiciosamente. Queremos innovar. Seremos transparentes. No como ahora en que mucha información de la Minuguate está reservada”, señaló.

Además ofrece la instauración de otras líneas de Transmetro con unidades que ahora están abandonadas en la Centra Sur.

“En el Cenma tienen tirados unidades del Transmetro, de ellas podemos recuperar 75. Con esto se pondrán más líneas. Le ofrezco a la población que se mantendrá en Q1 el pasaje” y dijo que a esto se sumarán las 3,200 unidades de transporte urbano.

Sobre ciclovías, el candidato dijo que instalarán en la Plaza Barrios un lugar para bicicletas y que puedan ser utilizadas por el vecino, pero aseguró que esto “llevará un tiempo”, por la falta de seguridad.

“La gente está buscando seguridad. Pero se verá cómo se incrementa el uso de la bicicleta, porque además queremos ser un gobierno amigable con el medio ambiente”, indicó.

Según el candidato, al tener un mejor transporte público, también se reducirá el uso de motocicletas que últimamente han proliferado, pues los motoristas elegirán viajar de forma más segura.

“La cantidad de motocicletas es por la falta de transporte público. Desafortunadamente no existe educación vial. Con mayor cantidad de transporte público, estas personas guardarán sus motos. Es más seguro para ellos. Les garantizo que bajará el número de motos”, declaró.

En resumen, según Montenegro, con todos estos proyectos realizados, se reducirá en un 60 % las dificultades para la movilidad.

La ciudad como destino turístico

En otra de sus propuestas, Montenegro buscará que la Ciudad de Guatemala pueda ser vista como un lugar turístico.

“A la Ciudad de Guatemala hay que darle más seguridad para que sea un destino turístico. A la gente le llamará la atención subirse al tren, conocer las calzadas elevadas. Tiene que haber la voluntad política para posicionar a la ciudad como un verdadero centro turístico. Un ejemplo es la Ciudad de México. Hay que regresarle el glamour a nuestra ciudad”, resaltó.

En esa línea con el objetivo de la seguridad, Montenegro planea colocar “postes inteligentes” para el monitoreo de la seguridad por medio de botones de pánico.

“Queremos implementar 5 mil postes inteligentes. Hemos visto que hay muchos lugares sin luz. Pero estos postes también tendrán Internet, botones de pánico y cámaras de videovigilancia que estarán conectadas en un centro de monitoreo de primer mundo. No es como el de ahora, que solo sirve para poner remisiones y para reprimir al vecino”, criticó.

Y sobre la basura, el candidato indicó que proponen establecer una planta de tratamiento en el vertedero de la zona 3 para aprovechar los desechos y obtener otros insumos.

“Con los desechos orgánicos se puede crear gas metano. Y lo inorgánico para material de reciclaje. Hay que hacer dos rellenos sanitarios en el oriente y en el norte de la ciudad, lo que se debe hacer con el apoyo del gobierno central y otras municipalidades”, anunció.

Anuncia auditoría forense y eliminar la “represión”

En la Municipalidad de Guatemala, señala Montenegro, existen “personas nocivas” que representan un gasto oneroso para la alcaldía.

“Creo mucho en la meritocracia, pues también ahora hay personas con talento. Los vamos a ascender con salarios dignos. También a los policías de tránsito hay que cambiarles la mística. Los salarios desorbitantes es un abuso”, criticó.

Agregó que realizará una auditoría forense de llegar a ocupar la vara edilicia, pues son 30 años del uso desconocido de los recursos, dijo.

“Vamos a digitalizar todos los trámites en la municipalidad porque eso se ha prestado mucho para la corrupción. Al llegar hay que hacer una auditoría forense para ver qué se ha hecho con los recursos por más de 30 años. Existe una empresa a la cual tercerizan el pago del IUSI”, declaró.

Montenegro explica que actualmente existen dos fideicomisos en la Muniguate, uno de ellos es para el transporte y otro para la planificación urbana.

“Son Q142 millones y Q190 millones. Querer transparentar los recursos es voluntad política. Las calzadas elevadas y el tren neumático que proponemos serán concesiones. Son jurisdicción de la Municipalidad de Guatemala. Serán concesiones de 25 años”, anunció.

Para finalizar, el candidato resaltó que busca una municipalidad “más humana” que ya no sea represiva con el ciudadano.

“Ya no hay que trabajar de una forma represiva con el vecino, sino ser una municipalidad más humana. No quiero reprimir a los ciudadanos. Quiero ser un alcalde que les de la oportunidad de que no gasten su plata y manteniendo esa cantidad enorme de cepos y multas que pasan los Q100 millones al año”, finalizó.

