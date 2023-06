Condenan a 2 años de prisión a Juan Francisco Solórzano Foppa

El juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana condenó a dos años de prisión a los abogados Juan Francisco Solorzano Foppa y Justino Brito, luego que estos decidieran someterse a la ley de aceptación de cargos.

Con estas palabras, Juan Francisco Solorzano Foppa y el abogado Justino Brito decidieron declararse culpables ante el juez A, del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Freddy Orellana, para que así se procediera a dictar sentencia contra estos.

Durante la audiencia, Solórzano Foppa aseguró estar consiente de las consecuencias que esto traería y aseguro que cometió un error que estaba dispuesto a enfrentar, por lo que le juez procedió a dictar sentencia.

Finalmente, con los beneficios de reducción de pena que estable la ley de aceptación de cargos, la sentencia final quedo de 2 años de prisión.

Como parte también de ese beneficio, la pena queda suspendida de forma condicional y por tal razón tanto Solórzano como Brito no irán a prisión, a cambio de que estos no den declaraciones en medios de comunicación, redes sociales o espacios públicos sobre el caso y referirse con otras cosas que no sea única y exclusivamente lo que declararon este miércoles ante el juez.

Además se les condena a que durante 5 años no pueden ejercer cargos público y tampoco podrán ejercer la profesión de abogado y notario por ese tiempo.