Blinken visita China para encauzar relaciones

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se encuentra en Beijing para una visita de alto perfil destinada a encauzar las relaciones entre Estados Unidos y China después de meses de tensiones entre las dos naciones.

Funcionarios de ambos gobiernos han señalado bajas expectativas para la visita, y un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a periodistas a principios de esta semana que no espera “una larga lista de resultados”.

En cambio, los funcionarios estadounidenses enmarcan el viaje como un esfuerzo por reanudar los canales normales de comunicación con China para evitar conflictos entre dos de las grandes potencias del mundo.

“En lo que estamos trabajando en este viaje es realmente llevar adelante lo que el presidente (Joe) Biden y el presidente Xi (Jinping) acordaron en Bali a fines del año pasado, que fue establecer líneas de comunicación regulares y sostenidas en altos niveles de nuestros gobiernos precisamente para asegurarnos de comunicarnos con la mayor claridad posible para evitar, en la medida de lo posible, malentendidos y faltas de comunicación”, dijo Blinken el viernes antes de su partida en una conferencia de prensa junto con la ministra de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan.

El objetivo principal de Blinken en China es restablecer los canales de comunicación, especialmente la comunicación directa entre militares, entre Washington y Beijing, según un alto funcionario del Departamento de Estado.

Today, I met with People’s Republic of China State Councilor and Foreign Minister Qin Gang in Beijing and discussed how we can responsibly manage the relationship between our two countries through open channels of communication. pic.twitter.com/dPkd0aWQ5J

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 18, 2023