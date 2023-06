Se forma la tormenta tropical Bret que sería huracán el miércoles

La tormenta tropical Bret se formó en el Atlántico este lunes, luego de que la depresión tropical tres se intensificara, según la actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Bret ahora tiene vientos de 64 km/h y continúa moviéndose rápidamente hacia el oeste. Se espera que Bret se convierta en huracán e impacte las Antillas Menores a finales de esta semana.

Tropical Storm #Bret Advisory 2: Tropical Storm Bret Forms Over the Central Atlantic. Interests in the Lesser Antilles Should Monitor This System. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 19, 2023