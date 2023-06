ALas845: Falla “alianza” entre candidatos a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala

En el espacio de análisis de #ALas845 dos candidatos a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala hablaron sobre el intento fallido de una “alianza” entre aspirantes para promover la no reelección de la actual administración edil.

En esa ocasión, el candidato Alberto Valladares, del partido Poder, fue vetado de participar en la reunión, pues se asegura que no fue invitado.

En esta ocasión, junto con Juan Carlos Eggenberger, candidato a jefe edil por el PAN, hablaron del conflicto que se generó alrededor de la junta y compartieron algunos señalamientos.

Para el aspirante panista, el hecho “tristemente se desvirtuó” el motivo de la reunión.

“Hay muchas propuestas válidas de todos los candidatos. En uno de los debates, hablamos de tener un frente común. El error fue en la invitación, cuando pusimos Alianza, porque el objetivo era hacer un frente común”, dijo Eggenberger.

Según el candidato, buscaban “visibilizar” a otros candidatos y hacer un llamado a la “no continuidad”.

“Algunos candidatos no estuvieron de acuerdo sobre cómo se fue dando. Ninguno de nosotros no íbamos a declinar la candidatura, qué sentido tenía. Lamentablemente, entramos en una dinámica que a mi no me gusta. El candidato de Todos (Carlos Sandoval) en conferencia de prensa, sacó un chat y conversaciones que le interesaban que se leyeran”, señaló.

Por su lado, Valladares, aseguró que nadie lo había invitado y que está “harto” de la corrupción en la Muniguate.

“Queremos quitar a estos delincuentes de esta municipalidad. Me dijeron que varios candidatos se iban a aliar, para que Sandoval declinara y le diera los votos a Canela. Por eso me fui a meter, porque quería evidenciar el pacto de corruptos que iban a hacer. Jamás he sido empleado de los Arzú”, adujo.

Según Valladares, se acercó a la reunión para “decirle en la cara a Carlos Sandoval que es un corrupto”.

Por su lado Eggenberger rechazó que se tratara de un “pacto de corruptos” y que haya recibido dinero por parte de la actual administración de la Muniguate.

Vea completo el programa: