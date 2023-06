Putin corre el riesgo de perder su férreo control del poder

Era a la vez inevitable e imposible. Inevitable, ya que la mala gestión de la guerra había significado que solo un sistema tan homogéneamente cerrado e inmune a la crítica como el Kremlin podría sobrevivir a una desventura tan atroz. E imposible, ya que los críticos de Putin simplemente desaparecen, o caen por las ventanas, o son envenenados salvajemente. Sin embargo, ahora el quinto ejército más grande del mundo se enfrenta a un fin de semana en el que el fratricidio el vuelco de las armas sobre sus compañeros soldados es lo único que puede salvar a la élite moscovita del colapso.

Tan acostumbrados estamos a ver a Putin como un maestro de la táctica que las primeras salvas de la desobediencia del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, se consideraron a veces una finta, un intento de Putin de mantener a sus generales en vilo con un leal secuaz como crítico declarado. Pero lo que estamos viendo hoy con Putin obligado a admitir que Rostov del Don, su principal centro militar, está fuera de su control echa por tierra cualquier idea de que esto haya sido gestionado por el Kremlin.

Es probable, sin embargo, que las unidades de Wagner hayan planeado algo de esto desde hace tiempo. La justificación de esta rebelión aparentemente urgente y espontánea -un aparente ataque aéreo contra un campamento de Wagner en el bosque, que el Ministerio de Defensa ruso ha negado- apareció horas después de una notable disección de los fundamentos de la guerra por parte de Prigozhin.

Dijo parcialmente la verdad sobre los desastrosos comienzos de la guerra: Rusia no estaba amenazada por un ataque de la OTAN y los rusos no estaban siendo perseguidos. El único engaño que mantuvo fue sugerir que los altos mandos rusos estaban detrás del plan de invasión, y no el propio Putin. Las fuerzas de Wagner se han reunido muy rápido y se han movido rápidamente hacia Rostov. Eso es difícil de hacer espontáneamente en una tarde.

Tal vez Prigozhin soñaba que podría empujar a Putin a un cambio en la cúpula de un Ministerio de Defensa al que el jefe de Wagner ha reprendido públicamente durante meses. Pero el discurso de Putin del sábado por la mañana ha erradicado esa perspectiva. Se trata ahora de una elección existencial para la élite rusa: entre el tambaleante régimen del presidente y el oscuro Frankenstein mercenario que creó para hacer el trabajo sucio y que se ha vuelto contra sus amos.

También es un momento de claridad para los militares rusos. Hace unos años, las leves críticas de Prigozhin habrían llevado a las fuerzas especiales de élite con pasamontañas a detenerlo. Pero ahora campa a sus anchas, con la vista puesta abiertamente en la marcha hacia Moscú. ¿Dónde están las fuerzas especiales del FSB? ¿Disminuidas por la guerra o sin ganas de enfrentarse a sus camaradas armados y experimentados de Wagner?

No es la primera vez esta primavera que vemos a Moscú parecer débil. El ataque con drones contra el Kremlin en mayo debió de hacer que la élite que rodea a Putin se preguntara cómo es posible que las defensas de la capital fueran tan débiles. Días después, las casas de campo de la élite fueron blanco de más drones ucranianos. Entre los ricos rusos, los acontecimientos del viernes disiparán cualquier duda sobre el control del poder por parte de Putin.

Es probable que Ucrania celebre el desastroso momento de esta insurrección dentro de las filas rusas. Es probable que altere el curso de la guerra a favor de Kiev. Pero las rebeliones rara vez terminan en Rusia o en cualquier parte con los resultados que se proponen. La destitución del zar Nicolás II en Rusia en 1917 se convirtió en la Revolución Bolchevique, Lenin y luego en el Imperio soviético.

Mientras se desarrolla este raro drama jacobino de la fragilidad humana rusa, no es inevitable que se produzcan mejoras. Puede que Prigozhin no gane y que no se derrumben los cimientos del control del Kremlin. Pero un Putin debilitado puede hacer cosas irracionales para demostrar su fuerza.

Puede que se muestre incapaz de aceptar la lógica de la derrota en los próximos meses en los frentes de Ucrania. Puede no ser consciente de la profundidad del descontento entre sus propias fuerzas armadas, y carecer de un control adecuado sobre sus acciones. La posición de Rusia como potencia nuclear responsable depende de la estabilidad en la cúpula.

Mucho más puede salir mal que bien. Pero es imposible imaginar que el régimen de Putin vaya a volver a sus anteriores cotas de control a partir de este momento. Y es inevitable que se avecinen más turbulencias y cambios.