La superluna de julio estará 22.000 km más cerca de la tierra

La luna llena saldrá el lunes 3 de julio y alcanzará su máxima iluminación bajo el horizonte a las 7:39 a.m. (hora Miami), según The Old Farmer’s Almanac. Si las condiciones meteorológicas locales lo permiten, podrás ver el acontecimiento celeste si miras hacia el sureste después de la puesta de sol.

“Una superluna es cuando la Luna aparece un poco más grande en nuestro cielo”, explica la Dra. Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan. “Como la Luna gira alrededor de la Tierra, no es un círculo perfecto. Así que hay puntos en su órbita en los que está un poco más cerca o un poco más lejos de la Tierra”.

Cuando el orbe alcanza su fase de luna llena en un punto de su trayectoria en el que está más cerca de la Tierra, parece ser ligeramente más grande y se produce una superluna, explicó Schmoll. Aunque la diferencia de tamaño entre una superluna y una luna llena típica puede no ser inmediatamente evidente a simple vista, The Old Farmers Almanac dice que la primera luna llena del verano será más luminosa y estará a 224.895,4 millas (361.934 kilómetros) de la Tierra.

La luna de este mes también se conoce como luna de ciervo. Según el almanaque, en julio es cuando suele crecer la cornamenta de los ciervos machos durante un ciclo anual de muda y rebrote.

Existen otros nombres para la luna del dólar que proceden de los pueblos nativos americanos, según la Universidad de Washington Occidental. Nombres como luna caliente se refieren al tiempo estival, mientras que términos como luna de frambuesa y luna de maíz maduro significan las mejores épocas para cosechar fruta y otros cultivos.

Lunas llenas y superlunas

Mientras que la mayoría de los años tienen 12 lunas llenas, 2023 tendrá 13 de estos acontecimientos lunares. Habrá dos superlunas en agosto, incluida una luna azul, que será la luna más cercana a la Tierra este año, según The Old Farmer’s Almanac. La cuarta y última superluna de 2023 saldrá el 29 de septiembre.

Estas son las lunas llenas que saldrán en lo que queda de 2023:

1 de agosto: luna de esturión

30 de agosto: luna azul

29 de septiembre: luna de la cosecha

28 de octubre: luna del cazador

27 de noviembre: luna del castor

26 de diciembre: luna fría

Eclipses lunares y solares

El 14 de octubre se producirá un eclipse anular de sol en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Durante el eclipse solar, la Luna pasará entre el Sol y la Tierra en o cerca de su punto más alejado de la Tierra. La Luna aparecerá más pequeña que el Sol y rodeada por un halo brillante.

Para evitar daños en los ojos, los espectadores deben llevar gafas de eclipse.

El 28 de octubre también se producirá un eclipse lunar parcial. Sólo una parte de la Luna quedará en la sombra, ya que el Sol, la Tierra y la Luna no estarán completamente alineados. Este eclipse parcial podrá verse en Europa, Asia, Australia, partes de Norteamérica y gran parte de Sudáfrica.