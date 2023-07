Estreno amargo para Indiana Jones

Recientemente se estrenó la película de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”. El aventurero interpretado por Harrison Ford llegó una vez más a la pantalla grande para presentarnos una nueva historia con el personaje que conquistó a varias generaciones en el pasado. Sin embargo, a pesar de que muchos fanáticos estaban ansiosos por ver a Jones otra vez, no todo fue color de rosas.

El filme registró en su primer fin de semana en los cines, una taquilla inferior a las estimaciones previas. La recaudación de la película en los primeros tres días de su estreno se dividió en 60 millones en los Estados Unidos y 70 millones a escala internacional. Esto da un total 130 millones de dólares.

De acuerdo con múltiples informes, estas cifras no son muy alentadoras para la cinta que tuvo un costo de producción de casi 300 millones de dólares. Esto significa que los resultados obtenidos en el primer fin de semana sean decepcionantes. Además, pone un obstáculo bastante alto para la película en relación a que pueda obtener beneficios. Esto dependerá de si logra elevar la recaudación en las próximas semanas.

A pesar de las múltiples críticas negativas que rodeaban al largometraje, este se estrenó en el primer lugar. The Dial of Destiny que es la última entrega de la franquicia, que ha sido bien recibida por los fans de la saga. Incluso varios han llegado a catalogarla mejor que su antecesora “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”. Cabe destacar que dicho filme recaudó 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

En la película se puede observar la aparición de varios personajes icónicos de la saga que tienen apariciones clave en las cintas anteriores. Harrison Ford que cuenta tiene 80 años, ha sido el protagonista de la franquicia con 5 entregas. Las primeras 3 que fueron las que lo catapultaron en el mundo del cine en la década de los 80, fueron: “Indiana Jones y los cazadores del arca perdida”, “Indiana Jones y el templo de la perdición” e “Indiana Jones y última cruzada”. Tras casi dos décadas sin nuevas películas del aventurero, llegaría en 2008 “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”. Finalmente en este 2023 se estrenó el último capítulo de la saga titulado: “Indiana Jones y el dial del destino”.