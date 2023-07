Harvard es demandada por presunto trato preferencial

La dirección de la Universidad de Harvard recibió una demanda por parte de 3 grupos de defensa de las minorías, que acusaron a la casa de estudios de discriminación por brindar un trato preferente a los hijos de donantes adinerados y antiguos alumnos.

La demanda fue interpuesta por el grupo Lawyers for Civil Rights en nombre de la African Community Economic Development of England, de Chica Protect y Greater Boston Latino Network. De acuerdo con el recurso legal los estudiantes que gozan del trato preferente son de tez blanca y conforman el 15% del alumnado admitido.

En un comunicado de prensa emitido por Lawyers for Civil Rights, se afirma que “el trato preferente no tiene relación alguna con los méritos del solicitante. Por el contrario, este beneficio que catalogan de injusto y no merecido, se confiere únicamente en función de la familia a la que pertenece la persona. Según el grupo, dicha costumbre, práctica o patrón es excluyente y discriminatorio. Además, desfavorece y perjudica en gran medida a los solicitantes de color.

Los impulsores de esta nueva demanda expresan que una parte de los estudiantes blancos que son admitidos en la casa de estudios, logran ingresar debido a las preferencias por donantes y herencias. Además, los demandantes sostienen que dichos estudiantes no serían admitidos en Harvard si no fuera por las causas previamente mencionadas. Así mismo si estas acciones no fueran aceptadas, aumentarían las oportunidades de admisión para el resto de solicitantes.

Esta demanda llegó a menos de una semana desde que la Corte Suprema echara abajo la acción afirmativa en las admisiones universitarias. La institución dictaminó que las escuelas ya no pueden tener en cuenta la raza como base primordial para aceptar o rechazar la solicitud de un candidato.