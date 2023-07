Líderes bipartidistas estadounidenses señalan al MP por intento de “socavar voluntad del pueblo guatemalteco”

Dirigentes de las cámaras alta y baja de Estados Unidos rechazaron las “amenazas a la democracia” en el país, desde el Ministerio Público.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el congresista republicano, Michael McCaul; y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, senador demócrata, emitieron una declaración relacionada a las elecciones presidenciales y la petición de la FECI de retirar la personalidad jurídica al partido Movimiento Semilla, confirmado por el TSE para la segunda vuelta.

Los funcionarios aseguran estar “profundamente preocupados” por la intención del MP de “revocar ilegalmente la personería jurídica del partido político de un candidato de la oposición antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto”.

“Apoyamos firmemente la certificación del Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala (TSE) esta semana de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio, las cuales fueron verificadas de manera independiente por la Organización de los Estados Americanos como sin irregularidades graves. La decisión de la Fiscalía General de la Nación es un flagrante intento de socavar la voluntad del pueblo guatemalteco que pretende eludir la certificación electoral realizada por el TSE y viola las leyes electorales de Guatemala”, explican en el escrito.

CHM @RepMcCaul and @SFRCdems CHM @SenatorMenendez issued the following statement on the recent threats to Guatemala’s democracy following certification of the June 25 first-round presidential election results⬇️ https://t.co/0rERhQDHQS

— House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) July 14, 2023