Designados “actores corruptos y antidemocráticos” por Estados Unidos se pronuncian

Luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicara una actualización de su lista de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les sanciona con el retiro de la visa y la negación de ingreso a territorio de dicho país, las reacciones no se han hecho esperar.

Por medio de un comunicado, el gobierno de Guatemala ha indicado que rechaza la publicación al considerarla subjetiva.

Según se indica “condena las acciones que constituyen una clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas, además de considerarla una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país, por lo que exige respeto a la independencia de los poderes del Estados y sobre todo, a la soberanía de la nación”

Por su parte, la fiscal Cinthia Monterroso, quien fue incluida dentro de este listado, manifestó: “No me afecta en nada y que sólo de muestra mi buen trabajo, tanto así articulan todo un departamento internacional para neutralizarme. Yo sigo igual que siempre y de todas manera, mi visa venció en 2018 y no la renové porque no tengo intenciones de viajar USA, fui una vez y no me gustó”.

A través de redes sociales el presidente de la Comisión Portuaria Nacional, Omar Barrios indicó: “No me importa que me incluyan ilegalmente en la lista, en mi caso continuaré cumpliendo mi deber garantizado que el estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales y la buena relación comercial con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos”.

Al momento aún no hay pronunciamiento de otros funcionarios que fueron incluidos en el listado del departamento.

Por: Sergio Osegueda