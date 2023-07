Messi debuta dándole la victoria al Inter de Miami en la Leagues Cup

Como pez en el agua, el astro Lionel Messi dio el triunfo al Inter de Miami en su primer partido de la Leagues Cup y en el debut de la estrella en la Major League Soccer (MLS).

Messi estuvo en la banca pero solo ingresó al minuto 55 para dar la victoria al club de David Beckham en un debut de ensueño.

Con el argentino también debutó su ex compañero en el Barcelona, Sergio Busquets.

La anotación del 2-1 del Inter ante Cruz Azul de México, vino al minuto 94 por medio de un tiro libre a como está acostumbrado el argentino.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023