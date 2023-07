Acusaron al Bank of America de apertura cuentas falsas sin consentimiento de sus clientes.

Los reguladores federales de los Estados Unidos acusaron de realizar un doble cobro de comisiones, aperturar cuentas falsas y retener recompensas de tarjetas de crédito a la entidad bancaria conocida como “Bank of America”. La Oficina del Interventor de la Moneda (OCC) ordenó que la compañía financiera pague un monto de 60 millones de dólares en multas. Además, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) exigió a Bank of America que pague más de $100 millones a sus clientes y $90 millones de dólares en penalizaciones por incurrir en las faltas previamente mencionadas.

Según el director de la CFPB, Rohit Chopra, la entidad financiera incurrió en retener indebidamente las recompensas de las tarjetas de crédito, abrió cuentas sin consentimiento y duplicó las comisiones. Así mismo expresó que dichas prácticas son ilegales y dañan la confianza de los clientes. Además, detalló que la CFPB hará todo lo posible por ponerle un fin a estas malas prácticas en todo el sistema bancario.

De acuerdo con la CFPB, el Bank of America, no solo cayó en perjudicar a sus miles de consumidores durante un largo período de tiempo, sino que lo hizo a través de varias líneas de servicios y productos que ofrecía a sus clientes. Entre las violaciones que los organismos de la OCC y la CFPB descubrieron que el Bank of America realizó, se destacan las siguientes:

La entidad financiera cobraba a sus clientes un monto de $35 dólares si su transacción era rechazada por falta de fondos o un cargo por sobregiro. Esto permitía que las comisiones se cobrarán repentinamente por la misma transacción. Además, la información del banco no explicaba con claridad que la misma transacción podía dar lugar a varias comisiones.

Por otra parte, la CFPB señaló que Bank of America ofreció incentivos especiales de dinero en efectivo y puntos al dar de alta a nuevos consumidores de tarjetas de crédito, pero que las bonificaciones ofrecidas a decenas de miles de clientes las retuvo ilegalmente. Además, desde el año 2012, los empleados del banco solicitaron e inscribieron de manera ilegal a varios consumidores en cuentas de tarjetas de crédito sin contar con la autorización o consentimiento previo de los clientes. Estas prácticas implicaban el que tuvieran que obtener y utilizar los informes crediticios de sus clientes sin su consentimiento y que resultaban en cobros de comisiones injustificadas, así como que los consumidores se vieran a la tarea de hacer esfuerzos por corregir los errores que el propio banco había cometido.

El pasado martes 11 de julio, los reguladores federales llegaron a la conclusión de que como resultado a las infracciones cometidas por Bank of America, la entidad financiera deberá de pagar a sus clientes y a las agencias un monto total de más de $250 millones de dólares.