La historia del muñeco más incomprendido del mundo

Pero el eslogan de la película identifica inmediatamente a Ken, su compañero enamorado con abdominales de tabla de lavar, como una pieza de plástico menor: “(Barbie es) todo. Él es simplemente Ken”.

Mientras que las marcas están produciendo colaboraciones de “Barbie” y los cinéfilos compiten por los asientos en las proyecciones, la influencia de Ken queda relegada a los memes. Incluso en el mundo real, Ken sigue siendo un segundo violín. (Warner Bros., que está detrás de “Barbie”, comparte la empresa matriz Warner Bros. Discovery con CNN).

Pero, ¿quién es Ken, en realidad, además del novio y accesorio no esencial de Barbie?

Adéntrate en la historia de la contraparte masculina de Barbie, desde sus orígenes como Kenneth Carson hasta su tumultuosa ruptura con Barbie a mediados de la década de 2000, hasta su renacimiento, a través de Ryan Gosling, en la pantalla grande.

Ken (abreviatura de Kenneth Carson) llegó al pasillo de los juguetes como el novio comprable de Barbie dos años después de su debut en 1959. Estaba disponible en dos estilos —pelo rubio o moreno, hecho de plástico duro— y venía vestido con un traje de baño rojo muy corto. Costó US$ 3,50 y compartió nombre con el hijo de la creadora de Barbie, Ruth Handler.

La pareja de plástico se conoció mientras filmaban su primer comercial ese mismo año, según Mattel. El anuncio en blanco y negro vio a Barbie, la “famosa muñeca modelo adolescente”, asistiendo a un baile con un vestido elegante característico y una estola de piel con el cabello recogido en su distintiva cola de caballo alta. Ken la miró desde lejos en un esmoquin. (El baile aparentemente se desarrolló en Willows, Wisconsin, su ciudad natal canónica).

Fue amor a primera vista. “De alguna manera (Barbie) sabía que ella y Ken irían juntos”, dijo el narrador en el anuncio original de 1961 que los unió. Continuarían asistiendo a fiestas de fraternidad (Barbie era estudiante universitaria), picnics y, por supuesto, innumerables viajes a la playa. El narrador omnisciente incluso se burló de una boda entre los dos.

Pero Ken no era precisamente popular ni considerado esencial entre los coleccionistas acérrimos de Barbie. En su libro “Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll”, M.G. Lord escribe que Ken era un “gotero con genitales muy reducidos que no era muy importante en la vida (de Barbie)”. Tendría una batalla cuesta arriba para demostrar su valía a los consumidores y a su novia de juguete.

Décadas de 1970 a 1990: Ken intenta estar a la moda

Incluso con una compañera siempre a la moda como Barbie, Ken nunca pudo descifrarlo en lo que respecta al estilo personal, aunque ciertamente lo intentó. Debutó con una variedad de looks que solo podrían haber funcionado en sus respectivas décadas, e incluso entonces, no siempre pudo llevarlos a cabo.

Mod Hair Ken: un muñeco de los años 70 por excelencia con una enorme mata de pelo, patillas extralargas y vello facial extra hecho para mezclar y combinar. Llegó vestido con un jersey de cuello alto blanco y un blazer de cuadros vichy marrón y blanco.

Dream Date Ken: este giro de 1982 en el look de “esmoquin de baile” de Ken de 1961 presentaba a un Ken de pelo negro con una camisa de vestir de muselina y una faja rosa claro debajo de una chaqueta de esmoquin negra con una rosa rosa prendida en su solapa. Se vistió para impresionar a Dream Date Barbie, que llegó a su cita con un vestido lleno de volantes. Este fue uno de los raros atuendos en los que eclipsó a Barbie.

Totally Hair Ken: Es como suena: este Ken de los 90 vino con una melena larga y despeinada, gel para el cabello real y un peine pequeño que sus dueños podían usar para peinarlo como quisieran. (Su Barbie a juego vino con un peinado ondulado mucho más exitoso.) Por supuesto que usó algo absurdo, optando por pantalones morados hinchados y una colorida camisa abotonada con un cuello abierto.

Ken había sido durante mucho tiempo el blanco de las bromas de quienes hacían suposiciones sobre la sexualidad o la masculinidad del muñeco en función de su guardarropa y su relación con Barbie. En 1993, el muñeco se incorporó al discurso que lo rodeaba por accidente con un nuevo look “más moderno”: Earring Magic Ken.

Este Ken vestía una camisa de malla que revelaba sus abdominales debajo de un chaleco sin mangas color lavanda y un anillo colgante alrededor de su cuello, junto con un solo arete en su oreja izquierda. (El muñeco debutó en un momento en que “los aretes en los hombres todavía se consideraban una flexión de género poco convencional”, según la Sociedad Histórica de Nueva York).

Lo que Mattel probablemente no anticipó fue cuán popular se volvería el Ken entre los consumidores LGBTQ. El columnista de sexo LGBTQ Dan Savage señaló que el guardarropa de Earring Magic Ken se parecía a los atuendos vistos en raves gay unos años antes (deja que Ken esté atrasado). Y para muchos de los que habían visto el muñeco, el anillo alrededor de su cuello se parecía a cierto juguete sexual popular entre hombres heterosexuales y homosexuales por igual.

“Queer Ken es el punto culminante de, dependiendo de tu punto de vista, ya sea la infiltración queer de la cultura popular o la apropiación irreflexiva de la cultura queer por parte de los heterosexuales”, escribió Savage sobre el lanzamiento de Earring Magic Ken.

Mattel se apresuró a sacar el muñeco de las tiendas, pero no antes de que Savage y miles de otros fanáticos compraran su propio Earring Magic Ken. A pesar de que Mattel negó que fue diseñado pensando en hombres homosexuales, fue uno de los pocos juguetes convencionales en ese momento que tocó la fibra sensible de los consumidores LGBTQ. Ken pasó la próxima década jugando a lo seguro.