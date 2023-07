CC asegura que el caso Arca no está cerrado para Alejandro Sinibaldi

La Corte de Constitucionalidad emitió un comunicado en el que asegura que la última resolución conocida sobre un proceso contra el ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, no ha sido cerrado del todo.

Por medio de un comunicado, la Corte de Constitucionalidad ha hecho saber que el fallo conocido el pasado martes en donde se indica que no se acepta una apelación del Ministerio Público y mantiene la decisión del juez Pedro Laynes de declararle falta de Mérito al ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, dentro del caso Arca, no cierra el proceso por completo.

Según explican los magistrados, su decisión fue no aceptar la apelación, esto aplica únicamente sobre una petición de amparo provisional, por lo que aún el proceso no ha sido cerrado por completo.

Además asegura que el fallo del juez Laynez, Beneficia a Sinibaldi en dos delitos, sin embargo este debe seguir siendo procesado por otros dos dentro dicho proceso, por lo que ha sido enfática, que su decisión no cierra irrevocablemente dicho proceso hasta que no se finalicen todos los actos que contiene dicha carpeta.

Por Sergio Osegueda