MP solicita 30 años de prisión en caso Rancho Bejuco

Tras concluir el debate oral y público en contra de 9 ex patrulleros de autodefensa civil, el Ministerio Público ha solicitado al Tribunal De Mayor Riesgo D, que les imponga una pena de prisión de 30 años al considerar que son los responsables de delitos de deberes contra la humanidad cometidos contra 25 pobladores de la aldea Rancho Bejuco, en el Chol Baja Verapaz, en el año de 1982.

Tras la petición del Ministerio Público, la defensa de los ex patrulleros aseguro que no hubo certeza en las declaraciones de los peritos que se presentaron al juicio y por lo tanto no debían ser tomados en cuenta.

De momento se espera que la defensa de los ex patrulleros continúen presentando sus conclusiones el próximo 8 de agosto, posterior a esto se dará una fecha para que se dicte sentencia dentro del caso.

Por: Sergio Osegueda