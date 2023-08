Rechazan revocar o reducir caución de Q300 mil a Jonathan Chévez

La defensa de Jonathan Chévez implicado en el caso Cooptación del Estado solicitó al juzgado de mayor riesgo B, la posibilidad de reducir o revocar la caución económica por 300 mil quetzales que se le impuso para que este pueda acceder al beneficio de la medida sustitutiva que hace dos meses se le otorgó para que pudiera permanecer en libertad condicional mientras espera conocer si debe o no enfrentar juicio por este caso.

Según la defensa, por el tiempo que este ha pasado en prisión no ha generado el dinero con el que pudiera hacer efectivo el pago requerido, sin embargo la juez Eva Recinos rechazó la petición ya que el informe no lleno los requisitos y por lo tanto no puede reducirle el momento como se pretendía.

En su lugar, Recinos propuso hacer un cambio al sistema telemático, el cual debe ser costeado por el mismo privado de libertad para así obtener el beneficio, pero Chévez se negó a usar dicho sistema.

Ante tal situación y no haber un consenso, la petición fue rechazada, por lo que Chévez continuará en prisión preventiva hasta que no cancele la caución económica de 300 mil quetzales y así acceder al beneficio.

Por: Sergio Osegueda