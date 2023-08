CC rechaza petición de auxiliar fiscal quien buscaba mantener falta de mérito

La corte de Constitucionalidad rechazó la petición de la ex auxiliar fiscal Paola Escobar, quien pretendía dejar sin efecto la decisión de la Cámara de Amparo en la cual se ordena que debe ser ligada a proceso penal y revocar la falta de mérito a su favor.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron rechazar una apelación presentada por la ex auxiliar fiscal Paola Escobar con la cual pretendía dar marcha a tras a la decisión de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia de ordenar que fuera ligada a proceso penal por el delito de abuso de autoridad y así revocar la falta de mérito que en su momento le dictó el juzgado tercero pluripersonal de primera instancia penal.

A criterio de la corte, no existen elementos que hagan creer que la cámara no falló con forme a derecho por lo que no puede acceder a la petición de Escobar y mantiene la decisión de que continúe la investigación en su contra.

En 2020, el juzgado tercero pluripersonal de primera instancia penal decidió dictar falta de mérito porque no encontró indicios racionales para que pudiera ser investigada por el delito de abuso de autoridad, al supuestamente no haber cumplido con sus funciones en un proceso que se llevaba contra del abogado Denis Herrera Arita.

Al momento, el juzgado ya dio cumplimiento a la orden y ordenó que guarde prisión preventiva mientras concluyen la investigación en su contra.

Por Sergio Osegueda