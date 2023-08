Messi anota en goleada del Inter Miami para clasificar a semifinales de Leagues Cup

El Inter Miami de Lionel Messi clasificó a las semifinales de la Leagues Cup al golear 4-0 al Charlotte FC.

El venezolano Josef Martínez abrió el marcador a los 11 minutos por medio de un penal ante una falta contra su compañero Dixon Arroyo.

Robert Taylor amplió el marcador a los 31 minutos al definir de primera frente al marco, tras la combinación entre Sergio Busquets y DeAndre Yedlin.

