ALas845: Entrevista a Rafael Curruchiche, jefe de la FECI

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, expuso otros detalles sobre el caso denominado, “Corrupción Semilla” en el espacio de análisis de ALas845 del jueves.

Curruchiche negó que el caso haya sido fabricado y que se quiera perjudicar a la agrupación política que el domingo disputará la dirección del Ejecutivo.

“No es cierto que el caso sea falso. Hay 613 personas que ni el nombre ni el DPI existen. Fueron inventados para llegar al número de firmas para constituirse como partido Semilla. Hay 184 personas que aparecen en los listados dos o tres veces. Hay afiliados del partido contratados en el TSE”, señaló.

El funcionario resaltó la afiliación al Movimiento Semilla de digitadores que prestaron sus servicios el pasado 25 de junio. Aunque dijo desconocer al momento los requisitos que el TSE estableció para la contratación.

“Estimo que el TSE estableció los parámetros para contratar a los digitadores que están afiliados a Semilla. Se hacen aún los análisis. Le solicitaremos al TSE las condiciones que pusieron para contratar a estas personas. Nos llama la atención que es un asunto de ética pues si se está afiliado a un partido, pues no ofrece servicios como digitador”, explicó.

El fiscal también señaló su duda sobre por qué el TSE no actuó meses atrás, al conocer de posibles ilegalidades en la formación del partido.

“El TSE hizo una investigación interna desde el año 2018. En el propio tribunal se advierte de 12 personas fallecidas, pero los anteriores magistrados no hicieron nada. Hasta el 14 de junio del 2022 un ciudadano se percata de que había sido afiliado al partido y llega al TSE, donde le dicen que no podían hacer nada. Luego llega al MP y se establece la investigación. En el Inacif se le coteja la firma y la huella y después llegan otros dos ciudadanos y las firmas no coinciden. Esto se lo informamos al TSE el 30 de mayo y no sabemos por qué no procedieron”, dijo.

