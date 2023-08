Audiencia de Revisión de Escrutinios de la Junta Electoral de Distrito Central

El equipo de Inspección General del Tribunal Supremo Electoral (TSE) procede en estos momentos a la revisión de las 2,023 cajas electorales, para constatar que se encuentra en perfectas condiciones y no estén abiertas

Mientras tanto, el Fiscal de Semilla, Kevin Sánchez solicita que se respete la audiencia de revisión y únicamente se informe si existen o no impugnaciones.

Vía: Bryan Choy

También Estuardo Córdova, Secretario de la Junta Electoral del Distrito Central, explicó que se hará una amonestación al fiscal de la UNE, porque no venía preparado con las actas No.3 y se le da un tiempo de 10 minutos para que pueda imprimir las mismas y continuar con las impugnaciones.

Es importante mencionar que está actividad está programada luego de las elecciones de la segunda vuelta que se realizaron el domingo 20 de agosto y en las que resultó electo el candidato del partido Semilla, Bernardo Arévalo.

El fiscal de Movimiento Semilla no se impugno voto alguno, porque “digo eso se impugnaron votantes, fue entonces que no se adjuntaron los votos y aclarar que las juntas receptoras de votos realizaron su trabajo protegiendo la democracia del pueblo”. indico el fiscal.

El fiscal de la UNE indica que esta audiencia es para la revisión de escrutinios de forma legal y se basa en lo establecido y si nos basamos en esos términos, aquí dice escrutinios y se tiene que interpretar en base al texto y contexto de esto. Sino sería audiencia de votos, pero esto es un escrutinio y argumento el contexto de todo lo que sucede no son sólo votos, es el antes, durante y posterior, este proceso termina cuando se cierran los centros para que los guatemaltecos dejen de votar incluso incluye la transmisión de votos. Aduzco que se cumplo.

Las facultades que tiene la Junta Electoral Departamental indica velar por el cumplimiento de la ley y todas las disposiciones de la ley. Ustedes indican que se cumplió con todo porque esta normado. Pero que dice la resolución de la CC dice que se tiene que digitalizar e original del documento NO. 4 y no se cumplió con esa primicia, hay un cumplimiento de una orden judicial.

Esto manifiesta que si nos metemos al sistema TREP es copia del documento original, quien incumplió nosotros o los del área digital, me obliga a preguntar si sólo se utilizo el sistema preestablecido del TSE, es una pregunta razonable de los 23 distritos, si se utilizó el sistema preestablecido o hubo algún sistema interno de ello. Es duda razonable por el partido político UNE.

Se le debe de dar certeza a los guatemaltecos, se está respetando la voluntad pero con todas las premisas antes impuestas.

El fiscal de Movimiento Semilla indica que es lamentable esto y hasta el MP lo esta haciendo membretando también a los fiscales.

El fiscal de la UNE indicó es complicado hacer señalamientos y yo en ningún momento manifesté temas de votos de uno y ni de otro, yo expuse y esta grabado. Lo que estoy pidiendo es que si se cumplió con las premisas establecidas. Hice dos preguntas ¿Si se había digitalizado con el sistema del TREP? ¿Si existió otro sistema alterno del TREP? Eso no lo redacte yo ni ninguna persona del partido político. Yo no estoy diciendo quien gano o perdió, en ningún momento utilice esos términos. Es un derecho legitimo, no se si se puede entender el tema de escrutinio, examen para formar juicio de ello no dice nada más. El reglamento del artículo 109 es un facultad que tienen el sistema electoral y puso revisión de escrutinio no es segmentado es completo.